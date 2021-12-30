محافظ الشرقية: "60 ألف شكوى للجهاز التنفيذي.. و99% نسبة الاستجابة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي الشكاوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة منذ إنشائها حتى الآن بلغ 59 ألف و796 شكوى بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

أضاف المحافظ، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة خلال العام 2020 – 2021 28 ألف و630 شكوى، وجرى تنفيذ 28 ألف و 479 شكوي، وجاري الفحص والرد على 151 شكوى بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

أشاد محافظ الشرقية بدور الجهاز التنفيذي في التعامل والتواصل مع البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى وسرعة الرد على الشكاوى الواردة إليهم وفحصها للرد على مقدمي الشكوى.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في ملف خدمة المواطنين والاستجابة لمشاكلهم وتوفير الحلول المناسبة لشكواهم، حيث تم توحيد مصدر استقبال شكاوى المواطنين، والرد عليها من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.