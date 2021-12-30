مقدم ​حجز يصل لـ 120 ألف جنيه.. برلماني: المستشفيات الخاصة تتاجر بالمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ بالمستشفيات الخاصة متاجرة كبيرة بالمرضى من خلال تحصيل رسوم خلال تواجدهم لساعات قليلة، حيث يتم تحصيل عشرات الآلاف من الجنيهات من المريض الواحد.

وأضاف شمس الدين، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان: نه بمجرد دخول أي مريض لأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الخاصة يتم التعامل معه على أنه اشتباه إصابة بفيروس كورونا لتبدأ عمليات التحاليل والأشعة والفحوصات بأسعار خيالية لدرجة أن هناك بندا يسمى بعمل هذه الفحوصات في غير أوقات العمل الرسمية ويتم تحصيل مبلغ يصل لحوالي 200 جنيه.

وأوضح النائب: للأسف الشديد تبدأ معاناة أهل المريض بمجرد إبلاغهم في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الخاصة أن حالة المريض تستدعي حجزه بالمستشفى ولكن عليكم الآن دفع مقدم ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه، وهنا تحدث صدمة كبرى لأهل المريض والذين ليس معهم سوى عدة آلاف من الجنيهات وتتم الاتصالات فيما بين أهل المريض وأقربائه لجمع مبلغ الـ 100 ألف جنيه مع العلم بأن تكلفة الليلة الواحدة داخل المستشفيات فيما يتعلق بعلاج مرضى كورونا تتراوح ما بين 20 ألفا و25 ألف جنيه.

وطالب عضو البرلمان بوقف ما أسماه بـ "المهازل داخل المستشفيات الخاصة"، مؤكدًا على أن غالبية المستشفيات الخاصة التي تدعي إصابة كل مريض يدخل في أقسام الطوارئ، بها على أنه يشتبه إصابته بفيروس كورونا تخلت عن الالتزام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس وأصبح الأطباء والممرضين وجميع العاملين بها لا يرتدون الكمامات ويشعلون السجائر داخل أقسام الطوارئ ناهيك عن حالة التكدس الجماهيري الكبير داخل هذه الأقسام مما يهدد بعواقب وخيمة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في تشكيل لجان مستقلة للقيام بجولات مفاجئة على جميع المستشفيات الخاصة مع وضع لائحة واضحة ومحددة لجميع الأسعار الخاصة بعلاج المرضى بما فيها أسعار التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات مطالبًا الحكومة بإلزام جميع المستشفيات باتباع جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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