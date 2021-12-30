الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى حظر دولي على الأسلحة إلى المجموعة العسكرية في ميانمار، وإلى تشديد العقوبات الأوروبية بعد مجزرة خلفت أكثر من 30ضحية في الأسبوع الماضي.



ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية والجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في فبراير(شباط).

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري ضد مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد الضرورة الملحة لمحاسبة المجموعة العسكرية".

وأضاف بوريل في بيان "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار المطلوب المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر الأسلحة".