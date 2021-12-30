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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار (الأسباب)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

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دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى حظر دولي على الأسلحة إلى المجموعة العسكرية في ميانمار، وإلى تشديد العقوبات الأوروبية بعد مجزرة خلفت أكثر من 30ضحية في الأسبوع الماضي.

 

ووقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية والجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في فبراير(شباط).

 

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري ضد مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد الضرورة الملحة لمحاسبة المجموعة العسكرية".

 

وأضاف بوريل في بيان "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار المطلوب المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر الأسلحة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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