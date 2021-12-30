التجاري وفا بنك إيجيبت يشارك في 4 عمليات توريق خلال الربع الأخير من 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال التجاري وفا بنك إيجيبت إنه شارك بحصة تقترب من 700 مليون جنيه في 4 عمليات سندات توريق في الربع الأخير من عام 2021 وذلك بالتحالف مع بنوك أخرى.

وأضاف البنك، في بيان له اليوم الخميس، أن مشاركته في صفقات إصدار سندات التوريق يأتي في إطار سعيه لتنويع وتطوير أدواته التمويلية، وفي ظل النمو الواضح لسوق السندات في مصر هذا العام نتيجة الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الآلية وتسهيل إجراءاتها.

وذكر البنك أن مشاركته في عمليات سندات التوريق المذكورة متنوعة، حيث شارك في إحداها كضامن تغطية بقيمة 200 مليون جنيه لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية البالغ إجمالي قيمتها 790 مليون جنيه.

كما شارك البنك أيضًا كضامن تغطية في أول عملية إصدار سندات توريق لصالح جلوبال كورب بإجمالي مبلغ 985 مليون جنيه مصري حيث وصلت حصة البنك إلى 200 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن قام أيضا بدور ضامن تغطية بمبلغ 95.7 مليون جنيه في أول عملية إصدار لصالح شركة تمويل فاينانس والتمويل العقاري بحجم إصدار 460 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في إتمام طرح سندات الإصدار الحادي عشر لصالح شركة كوربليس بمبلغ 150 مليون جنيه والبالغ إجمالي قيمتها 2.35 مليار جنيه.

وقالت مروة نبيل، رئيس قطاع تمويل شركات القطاع العام والقروض المهيكلة بالتجاري وفا بنك إيجيبت، إن نجاح هذه العمليات جاء نتيجة للتعاون المثمر مع بنوك التحالف والعملاء من قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية علمًا بأن هذه الإصدارات المشار إليها قام بترتيبها "مصر كابيتال" و" EFG هيرمس" والبنك التجاري الدولي.

وأضافت أن تكثيف جهود البنك في قطاع سوق السندات في الفترة الأخيرة يعكس استراتيجيته التي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ووعيه بأهمية هذا القطاع نظرًا للإقبال المشهود على سندات التوريق خلال هذا العام.