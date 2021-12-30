محافظ سوهاج: تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية حتى 20 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استمرار تلقي طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 20 يناير المقبل، وذلك بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة على مستوى المحافظة.

أوضح "الفقي" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن معيار الاختيار يعتمد على مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

أضاف محافظ سوهاج أن المسابقة تشمل عدة فئات منها الأم المثالية، والأسرة البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصرية، حركية"، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.