قتلى و جرحى إثر سقوط صاروخ حوثي في شبوة‎‎ جنوبي اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 20 ثانية

أفادت مصادر محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات ألوية العمالقة الجنوبية، صباح اليوم الخميس، إثر استهداف معسكر في محافظة شبوة جنوب اليمن بصاروخ باليستي، يعتقد أن الحوثيين أطلقوه.

وذكرت المصادر أن صاروخا سقط على معسكر خمومة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة، أسفر عن سقوط ما لايقل عن 6 جنود بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى عتق لتلقي العلاج، فيما لا توجد حصيلة رسمية بعدد الضحايا حتى الآن.

وهذا ثاني استهداف بصواريخ حوثية خلال يومين، منذ وصول قوات ألوية العمالقة إلى محافظة شبوة، أولها كان في مطار عتق خلَّف أضرارًا مادية بالغة ولم يخلّف ضحايا.

وذكرت مصادر محلية أن صاروخين استهدفا مطار عتق ومحيطه، مساء الثلاثاء، عقب ساعات من تمركز قوات ألوية العمالقة بعد وصولها إلى شبوة في إطار إستراتيجية جديدة لتحرير مناطق بيحان التي سيطر عليها الحوثيون.

وقال المتحدث الرسمي لألوية العمالقة أصيل السقلدي عبر فيسبوك ”الحمد لله لا توجد أي خسائر، والاحترازات التي اتخذتها ألوية العمالقة جعلت صواريخ الحوثيين في مطار عتق ظاهرة صوتية ليس إلا“.

وذكر شهود عيان في مدينة عتق أن النيران تصاعدت من جهة المطار.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية دفع بقوات من ألوية العمالقة صوب محافظة شبوة لاستكمال تحريرها، في إطار خطة وإستراتيجية جديدة تضمن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وحينذاك قالت قوات العمالقة، في بيان نشِر على موقعها الإلكتروني ”انطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة“.

وأضاف البيان ”سيسهم تحرك ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي في تحرير المديريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.