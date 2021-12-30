شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الخميس، قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء، بنجاح، من "مركز شيتشانج" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن القمر الصناعي تم إطلاقه في الساعة 0043 صباحا بتوقيت بكين، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش3- بي"، ودخل إلى المدار المخطط له.

وتعد هذه هي المهمة رقم 405 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".