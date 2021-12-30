شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يؤكد إمكانية إقامة حوار روسي أمريكي فعال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أنه "مقتنع" بإقامة حوار"فعال" مع الولايات المتحدة، في تمنيات بمناسبة رأس السنة وجهها إلى نظيره الأمريكي جو بايدن قبل ساعات من مكالمة هاتفية مرتقبة بينهما.



وفي وقت يخيم فيه التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، قال بوتين في برقية: "أنا مقتنع أنه يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي أمريكي فعال، مبني على الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح القومية لكل منا"، حسب الكرملين.