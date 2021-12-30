الهند.. مقتل 7 في اشتباكات بكشمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول إن قوات الأمن الهندية قتلت بالرصاص 6 مسلحين، وفقدت جندياً في عمليات كشمير المتنازع عليها، وذلك مع استمرار حملة على الجماعات المسلحة بعد مقتل عدد من المدنيين هذا العام.



وقال فيجاي كومار قائد شرطة وادي كشمير: "قُتل 6 مسلحين، بينهم باكستانيان، في مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن في منطقتي أنانتناج وكولجام في كشمير".

وتتهم الهند باكستان بإذكاء تمرد منذ التسعينات في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد التي تقول إنها تقدم دعماً دبلوماسياً ومعنوياً لسكان كشمير حول حق تقرير المصير.

وقال مسؤول بالشرطة إن "العمليات الأمنية في جامو وكشمير مستمرة، وأن أكثر من 189 مسلحاً و44 من عناصر الأمن قُتلوا في كشمير هذا العام".

وأضاف المسؤول الذي طلب حجب اسمه "قُتل 41 مدنياً هذا العام مقارنة مع العام الماضي الذي لقي فيه 33 مدنياً، مصرعهم في العمليات المسلحة".