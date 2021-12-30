تويتر تحذر وزير الخارجية الأمريكي بسبب تغريدات "ساخنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن بعض مناقشاته على الشبكة "ساخنة" الطابع.



وذكرت تويتر، أن الوزير الأمريكي نشر تغريدات من هذا النوع، عن أوكرانيا وروسيا وهونغ كونغ.

في وقت سابق، نشر بلينكن تغريدتين. الأولى كانت حول حديث مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول الوضع مع روسيا وأوكرانيا.

وفي التغريدة الثانية، شجب بلينكن إغلاق صحيفة Stand News الإلكترونية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، واحتجاز بعض العاملين في وسائل الإعلام.

وأضافت تويتر، في بيانها: "بعض المحادثات يمكن أن تصبح ساخنة. لا يجوز نسيان، أنه يوجد خلف شاشة الكمبيوتر، إنسان".

لكن هذه التحذيرات، اختفت وتم شطبها في وقت لاحق.