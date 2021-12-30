وزير الخارجية الصيني يتهم الاتحاد الأوروبي بالانفصام (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقابلة مع وسائل الإعلام اليوم الخميس إن أوروبا مصابة بـ "انفصام إدراكي" في سياستها مع الصين إذ تسعى لتكون شريكاً لها، وفي ذات الوقت تراها خصماً.



وساءت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تجميد اتفاق استثماري وسط عقوبات متبادلة، كما سحبت ليتوانيا، عضو الاتحاد، دبلوماسييها من بكين بعد خلاف على وضع تايوان.

وقال وانغ، إن وضع حواجز أمام اتفاق الاستثمار سـ "يضر في النهاية بمصالح الشعوب الأوروبية على المدى البعيد".

وأضاف "يبدو أن هناك نوعاً من الانفصام الإدراكي في سياسة أوروبا تجاه الصين. من الصعب تصور أنها أرست شراكة استراتيجية شاملة مع الصين من جانب، وتعتبرها خصما مؤسسياً من جانب آخر".

وموقف لاتحاد الأوروبي من الصين، أكثر لينا من الولايات المتحدة. لكنه أبدى قلقا من سجلها في مجال حقوق الإنسان وتصرفاتها في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، ومضيق تايوان.