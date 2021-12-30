شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فئات تستفيد من خدمات التأمين الصحى.. أهمها العمالة غير المنتظمة وسائقى التاكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بهدف تقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة للكثير من الفئات المهمشة، التي تتحمل أعباء التكاليف الصحية، وذلك تنفيذاُ لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".





وحدد القرار عدد من الفئات المستفيدة من خدمات التأمين الصحى وهى الآتى:1.الفلاحين وعمال الزراعة وعددهم 6 ملايين و478 ألف.

2.أصحاب الأعمال وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا.

3.سائقى التاكسى والميكروباص وعددهم 700 ألف.

4. العمالة غير المنتظمة من الصيادين وعددهم 65 ألف و600 مواطن .

5.أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) وعددهم 33 ألف و157 مواطنا .

6.العمالة غير المنتظمة بواقع 6 ملايين و200 ألف مواطن من عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن.