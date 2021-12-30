قافلة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات لحلايب وشلاتين وأبورماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، تسيير قافلة مساعدات لحلايب وشلاتين، وأبورماد، ضمن دعم الأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وبخاصة في المناطق الحدودية.

ووزعت القافلة المساعدات في مناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وأبو الحسن الشاذلي، وسيتم توزيع ٢٥٠٠ كرتونة غذائية تحتوي الكرتونة الواحدة على ٣٤ كيلو من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع ٣٨٠ سريرا ، و١٥٠٠ لحاف، بعد أن تم تحديد الأسر التي في حاجة إلى مساعدة لحصر احتياجاتهم من قبل باحثي بيت الزكاة والصدقات.

وتأتي هذه القافلة بالتوازي مع القافلة التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع ٢٠ ألف لحاف وبطانية على المستحقين في كافة محافظات الجمهورية في إطار حملة " ستر ودفا" لدعم الأسر الفقيرة حيث تواصل القافلة التوزيع على الأسر المستحقة بكافة المحافظات تباعا.

ويواصل بيت الزكاة والصدقات تنفيذ مبادراته المتنوعة في فصل الشتاء باستهداف الأسر التي تتضرر من الأمطار والسيول لتوفير الإغاثات العاجلة لهم وتسيير قوافل الإغاثة الإنسانية للوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم.

ويعمل البيت على استهداف مستحقي الزكاة والصدقات من خلال عدة برامج لدعم الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الصحية، ورعاية الأيتام، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وفك كرب الغارمين والغارمات، ومساعدة الأسر المتعففة، وإغاثة من يتعرضون لكوارث إنسانية، ودعم الطلبة الأيتام تعليميا وتوفير مستلزمات الدراسة لهم.