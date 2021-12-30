8 دول عربية وأفريقية.. رحلات للطلاب الوافدين في جامعة الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب بجامعة الاسكندرية، عددا من الرحلات للطلاب الوافدين الجدد، للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية، مثل قلعة قايتباي والمسرح الروماني وعامود السواري.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين، أن هذه الرحلات تهدف لتعريف وتثقيف الطلاب بأهم الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة، فضلا عن خلق أجواء ترفيهية.

وأضافت أن إدارة الوافدين بالجامعة نظمت ثلاث رحلات حتي الآن، ضمت الرحلة الأولى 200 طالب سوداني، والثانية حوالي 150 طالبا من جنوب السودان وكينيا وتشاد، والثالثة حوالى 60 طالبا من سوريا والعراق وفلسطين والأردن.

وأشارت مقلد، إلى أنه يجري حاليا تنظيم باقي الرحلات لتشمل باقي الطلاب من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب الوافدين عن سعادتهم بهذه الرحلات، ورغبتهم في معرفة المزيد من المعلومات عن الأماكن السياحية الهامة بمحافظة الإسكندرية والتي يعتبرونها وطنهم الثاني.

وأشاروا إلى أنهم جاءوا إلى الاسكندرية وكلهم أمل في تحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل لهم ولبلادهم .