شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يدعو الصين للكف عن استهداف وسائل الإعلام المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، بعمليات الإغلاق الأخيرة لوسائل إعلام مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، معتبرا أن مثل هذه الأفعال تقوض سمعة المركز المالي العالمي الذي تحكمه الصين.

وقال بيلنكن في بيان إنه "بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض جمهورية الصين الشعبية والسلطات المحلية مصداقية هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار"، مشددا على أن "حكومة واثقة من نفسها ولا تخاف الحقيقة تقوم باحتضان الصحافة الحرة".

وأضاف بيان بلينكن: "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى الكف عن استهداف وسائل الإعلام الحرة والمستقلة في هونغ كونغ، والإفراج الفوري عن الصحافيين والمسؤولين الإعلاميين الذين اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات بدون وجه حق".