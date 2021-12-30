فرنسا تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد في أعلى حصيلة يومية

29 ديسمبر , 2021 فحص كورونا (أ ف ب). سجّلت فرنسا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، بحسب أرقام كشفها وزير الصحة. وأعلن الوزير أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.

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