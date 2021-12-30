تنظيم داعش يذبح عقيداً في الشرطة العراقية بعد خطفه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء مقتل عقيد في الشرطة على يد تنظيم داعش في محافظة ديالى، شرق العراق، بعد أسبوعين من خطفه.



ونشر تنظيم داعش مساء أمس الأول ، صور جُثة قال إنها جثة العقيد ياسر الجوراني وكان رأسه مفصولا عن جسده، بعد خطفه في منطقة بحيرة حمرين.

وقال مصدر إن "العقيد ياسر الجوراني قتل وقطع رأسه بعد أن اختطفه داعش مع صديقين، عندما كانوا في رحلة صيد في 13 ديسمبر (كانون الأول)، في منطقة بحيرة حمرين، بمحافظة ديالى".

وعن رفاق العقيد الجوراني، قال المصدر الأمني، إن "الأول وجد مقتولاً بالرصاص والثاني فارق الحياة بعد العثور عليه متأثراً بتعذيب شديد، خلال عملية أمنية في جبال حمرين".

من جهته، قدّم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تغريدة، التعزية بعد قتل العقيد "الشهيد" مضيفاً "سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار".