فؤاد السنيورة: حزب الله يخطف لبنان لصالح إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن "حزب الله كان ينبغي أن يصبح حزباً غير مسلح مثل بقية الأحزاب السياسية اللبنانية، ولا سيما بعد أن أصبحت بندقيته موجهة إلى صدور اللبنانيين، وكذلك أيضا إلى صدور الأشقاء العرب في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان".



وأضاف "ذلك كله تسبب ذلك كله في تخريب التوازنات الدقيقة في لبنان، وأيضاً في تخريب علاقات لبنان مع أشقائه العرب"، وفق ما صرح لقناة "الإخبارية" السعودية.

وتابع "حوارات عدة جرت مع الحزب في أوقات مختلفة، لكن وللأسف، جميعها انتهت إلى لا شيء، لأنه جرى النكوث بجميع ما تم التوافق عليه في تلك الجلسات الحوارية، وذلك منذ العام 2006 وحتى الآن".

وتابع "المشكلات التي يتسبب بها حزب الله، هي مشكلات أساسية بالنسبة للبنان وللبنانيين، وهي التي أسهمت وإلى حد كبير في هذا الانهيار الذي أصبح يعاني منه لبنان في الداخل، وبسبب ما أدى إليه أيضا من تخريب لعلاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع المجتمع الدولي".

وقال السنيورة، إن "السياسة المستقرة للبنان هي في تحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية، والتي كان ينبغي أن تعتمد من قبل الرئيس عون ومن قبل الحكومات التي تألفت في عهده، ولكن حزب الله وضع يده على لبنان، والآن لبنان والدولة اللبنانية عملياً مخطوفين من قبل حزب الله ولمصلحة إيران".