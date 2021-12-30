العاهل السعودي: قلقون من سياسة إيران وندعو لبنان لإنهاء هيمنة حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال العاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء السعودية، قلقة من عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي حول يخص البرنامج النووي، وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية.



وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب لمجلس الشورى، بالمملكة إنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها "السلبي" في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

وفي الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال العاهل السعودي: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة، والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة".

وأضاف أن المملكة تتابع بقلق بالغ "عدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".

وطردت السعودية ودول خليجية أخرى مبعوثي لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) في خلاف دبلوماسي زاد حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال مسؤولون سعوديون إن جذور الأزمة مع بيروت تعود إلى تكوين سياسي لبناني يعزز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال الملك سلمان: "كما تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".