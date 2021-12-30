شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. استسلام 6 عناصر من مليشيات «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم ستة عناصر بينهم قيادي بارز من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة أنفسهم لوكالة الأمن والاستخبارات الصومالية في ولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العناصر المستسلمة قررت الاستسلام لأجهزة الأمن الصومالية والتخلي عن فكرهم المتطرف والفظائع التي ترتكبها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ضد المواطنين الأبرياء.

من جهة أخرى أمر قائد الجيش الصومالي العميد أودوا يوسف راغي جميع أفراد القوات المسلحة أينما كانوا بوضع حالة تأهب قصوى في جميع مناطق العمل وفي ثكنات الجيش وكذلك بالامتناع عن الأعمال التي تقوض ثقة الشعب في القوات المسلحة.