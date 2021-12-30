المملكة السعودية تؤكد الحرص على استمرار العمل باتفاق أوبك بلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت المملكة العربية السعودية ، أكبر منتج للنفط في العالم، اليوم الخميس، حرصها على استمرار العمل باتفاق "أوبك بلس"، لدوره في استقرار أسواق النفط.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تأكيده في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي ليلة الأربعاء، حرص المملكة "على استمرار العمل باتفاق أوبك بلس، لدوره الجوهري في استقرار أسواق النفط".

وقال إن المملكة "تؤكد أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق".

من جهة أجرى أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز أن "التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي السعودية الخضراء، و الشرق الأوسط الأخضر، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة".