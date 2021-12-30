رئيس الوزراء العراقي: المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة داعش انتهت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، نهاية المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" في العراق.



وقال الكاظمي "المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة داعش انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته خارج البلاد".

وتابع "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

وبذلك، يختتم التحالف الدولي لمكافحة داعش، عملياته في العراق بعد ٧ سنوات، ساعد فيها القوات العراقية في هزيمة التنظيم الإرهابي الذي استولى على أراض واسعة ونشر الرعب والقتل منذ يونيو/حزيران 2014.

وخلال الفترة المقبلة، سيقتصر وجود التحالف الدولي لمكافحة "داعش" بالعراق، على عدد من المستشارين الأمنيين فقط.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن مستشاري التحالف الدولي سيتواجدون في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وكذلك قاعدة حرير في أربيل.

وأردف أن مهامهم ستتركز فقط على تدريب القوات العراقية المسلحة، وتقديم المشورة والدعم الاستخباري واللوجستي لها، مع استمرار عمليات التجهيز والتسليح للقوات المسلحة في الفترة المقبلة، مبينا أن مسؤولية حماية المستشارين الدوليين ستكون على عاتق القوات العراقية.

وأكد المسؤول العراقي، أن جميع القوات القتالية لن تكون موجودة في العراق بعد 31/12/2021، بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي أبرم في أغسطس/آب الماضي.