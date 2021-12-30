اليوم.. محادثات أمنية بين بايدن وبوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم الخميس، في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها من أجل رد فعل مشترك على التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.



وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان إن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة مع روسيا.

وأبلغ دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين رويترز أنه من المزمع إجراء الاتصال "في وقت متأخر من مساء الخميس"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضافت هورن أن بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية، في حين أجرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية محادثات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وستشمل المحادثات الأمنية، التي أعلن عنها البلدان هذا الأسبوع، مناقشات بشأن التوتر المتصاعد حول أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن بوتين هو من طلب المكالمة الهاتفية.

وذكر مسؤول آخر أن المناقشات بين الزعيمين ستتطرق على الأرجح لقضايا أخرى منها المحادثات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي.