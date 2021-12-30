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إسبانيا تعتزم تقليص فترة العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتزم إسبانيا تقليص مدة العزل الإلزامية بعد عدوى بكورونا بدون أعراض من عشرة إلى سبعة أيام.

 

وقد تقرر ذلك أمس الأربعاء في اجتماع لخبراء الصحة من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في مدريد.

 

وقالت الوزارة إن هذا التقليص ينطبق أيضا على الأشخاص غير الملقحين الذين يظنون أنهم قد يصابون بالعدوى مثل الاختلاط مع شخص مصاب بعدوى.

 

ولا يتعين على الأشخاص الملقحين، الذين اختلطوا بشخص مصاب بالعدوى، الخضوع للعزل.

 

كان تقليص مدة العزل قد طالب به العديد من الحكومات الإقليمية البالغ عددها 17، بما في ذلك مدريد واندلسيه وجزر البليار

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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