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العاهل السعودي يؤكد أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد قوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد قوي يواجه المتغيرات الدولية.

 

جاء ذلك خلال افتتاح العاهل السعودي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

 

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "المرحلة الثانية من رؤية 2030 تدفعنا لمزيد من الإنجازات".

 

وتابع: "نشكر جنودنا البواسل بجميع القطاعات في الحد الجنوبي".

 

ومضى في حديثه: "نشكر المواطنين والمقيمين العاملين في مواجهة جائحة ".

 

ولفت الانتباه إلى أن "مكانة المملكة العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية"

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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