العاهل السعودي يؤكد أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد قوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن رؤية 2030 تسعى لخلق اقتصاد قوي يواجه المتغيرات الدولية.



جاء ذلك خلال افتتاح العاهل السعودي أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "المرحلة الثانية من رؤية 2030 تدفعنا لمزيد من الإنجازات".

وتابع: "نشكر جنودنا البواسل بجميع القطاعات في الحد الجنوبي".

ومضى في حديثه: "نشكر المواطنين والمقيمين العاملين في مواجهة جائحة كورونا".

ولفت الانتباه إلى أن "مكانة المملكة العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية"