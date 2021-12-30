سعر برنامج العمرة والفنادق.. 5 معلومات عن الساعة الذكية للمعتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

وتضمنت الضوابط الرسمية لتنفيذ العمرة تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر خلال السفر إلى أداء مناسك العمرة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الساعة الذكية وذلك على النحو التالي:

· كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة - سعر البرنامج....)، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على بوابة العمرة المصرية.

· تتضمن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

· تتضمن بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة - حالة النبض - ......) ونتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR).

· نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).

· العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

وأهابت وزارة السياحة، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الإلتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما.

كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني، المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

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