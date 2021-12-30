شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا لعدد الإصابات اليومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأرجنتين عددا يوميا غير مسبوق من إصابات فيروس كورونا الجديدة يوم الأربعاء، إذ جاءت نتائج اختبارات 42032 شخصا إيجابية، حسبما أفادت الحكومة، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 41080 حالة المسجل في مايو أيار.

كما قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إنه جرى تسجيل 26 حالة وفاة بسبب الفيروس في آخر 24 ساعة.

وقال الطبيب المحلي رودريجو ساليمي للتلفزيون "نحن عند مستوى عال جدا من العدوى... الوضع خطير في العاصمة الاتحادية وبوينس آيرس الكبرى".

سجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة خمسة ملايين و556239 إصابة و117111 وفاة منذ بداية الجائحة، بحسب للبيانات الرسمية.