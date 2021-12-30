شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تطبيق قانون عزل الموظف متعاطى المخدرات بشكل حاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية الصادرة من قبل مجلس الوزراء حول القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف، المعروفة "عزل الموظف متعاطي المخدرات"، على شروط محددة لتنفيذ القانون بشكل حاسم على أرض الواقع بالجهات الخاضعة لأحكام القانون.

ونصت اللائحة التنفيذية على هذه الخطوات لضمان تنفيذ القانون على الموظفين:

1. إجراء تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2. حالة ثبوت إيجابية التحليل يتم تحريز العينة.

3. عند ثبوت إيجابية العينة يتم اطلاع الموظف على النتيجة والحصول على توقيعه واخطار جهة العمل .

4.يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

5. استمرار إيقاف الموظف لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعى.

6. اخطار جهة العمل بالنتيجة في غضون 10 أيام من تاريخ وصول

7. عند ثبوت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

8.انهاء الخدمة للموظف المتهرب من إجراء التحليل إذا ثبت حضوره في مستندات الحضور والانصراف.

9. الجهات المختصة بإجراء التحليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

10. يتحمل صندوق مكافحة الإدمان التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية.