واشنطن: تعيين أميري وفوستر لملفي حقوق الإنسان والنساء في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، تولي المبعوثة الخاصة رينا أميري والمستشارة الأولى ستيفاني فوستر الملف المتعلق بالنساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن اثنان من القادة المؤهلين تأهيلا عاليا ومحترمين بتعزيز العمل الحيوي لوزارة الخارجية لدعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان ويقدمون خبرة لعشرات السنين في السياسة العامة والدبلوماسية والدعوة إلى الوزارة.

وقال بلينكن أرحب بعودة رينا أميري إلى الإدارة بصفتها المبعوثة الخاصة للمرأة والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانسان، وبخبرتها الواسعة وعمقها وسجلها الحافل في تقديم المشورة للحكومات والأمم المتحدة ومنظمات بناء السلام ومراكز الفكر.

وتابع أنه بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على قضايا ذات أهمية حاسمة بالنسبة لي ولهذه الإدارة والأمن القومي للولايات المتحدة: حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر بكل تنوعهم.

وأضاف نحن نريد أن تكون أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة، حيث يمكن لجميع الأفغان العيش والازدهار في ظل الشمول السياسي والاقتصادي والاجتماعي سيعمل المبعوث الخاص أميري معي عن كثب لتحقيق هذا الهدف.