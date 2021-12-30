"حفر قبره بايده".. تفاصيل العثور على جثة عامل داخل حفرة بشقة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات العثور على جثة عامل متحللة داخل شقة بالطابق الأرضي بمنطقة عين شمس.

وبينت التحريات أن المتوفي كان يُنقب عن الآثار داخل شقة بعين شمس بصحبة آخرين وأن المتوفي مُبلغ بتغيبة عن المنزل منذ عدة أيام قبل العثور على جثته.

وكشفت التحريات، أنه أثناء قيام المتوفي أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار انهارت عليه الحفرة وعقب قيام شركائه بانتشاله وجدوه قد لفظ أنفاسه فتركوه وفرا هاربين خوفا القبض عليهم.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة والعثور على جثة عامل متحللة، ووجود حفرة بجوار الجثة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.