الطقس السيء.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض محافظات القاهرة الكبرى للغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض القاهرة الكبرى لسقوط أمطار فيضانية تغرقها، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من غد الخميس.

وقال شاهين لمصراوي، إن الحديث عن أمطار فيضانية تغرق القاهرة الكبرى وخصوصا مناطق التجمع الخامس غير صحيح، بل هي فقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وذلك يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن أسباب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، ترجع إلى تأثر البلاد بوجود منخفض قطبي، تبدأ بأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بجانب وجود نشاط رياح مثير للأتربة أحيانا على بعض المناطق المكشوفة، يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف أن وجود منخفض قطبي في طبقات الجو العليا، يتزامن معه وجود منخفض آخر على سطح الأرض، مما ينشأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرصة لتكون السحب الرعدية، كون هناك فارق في درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا وهذا الفارق يزيد عن 40 درجة مئوية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد خلال اجتماع الحكومة اليوم اليوم، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.

اقرأ أيضا:

بالأيام والمحافظات.. الحكومة تصدر بيانا بشأن موجة الأمطار (حشد كل المعدات)

أمطار شديدة تصل إلى سيول.. أول بيان من الأرصاد بشأن موجة التقلبات الجوية

الطقس الآن.. سقوط أمطار على القاهرة والجيزة