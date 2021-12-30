اخبار العالم

السفارة السعودية في الكويت توضح الفئة المستهدفة من خدمات تأشير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين...

b7c8ab60de.jpgالكويت : الوكالات
b940b6bb84.jpg25 جمادى الأولى 1443 هـ

القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء وموساة، لرئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلاروبولو،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

المملكة: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات الحوثي

طالبت المملكة العربية ، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم...

icon-byline.pngنيويورك: واس
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة

أصدر أمير الكويت بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس...

icon-byline.pngالكويت : الوكالات
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

السفارة بالكويت: الدخول للسعودية سيكون من خلال تأشير اعتبارا من يناير المقبل

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت أنه ابتداءً من 1 يناير 2022م سيكون التقديم على جميع تأشيرات الدخول للمملكة (عدا تأشيرات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في الكويت توضح الفئة المستهدفة من خدمات تأشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا