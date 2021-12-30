أول تحليق استطلاعي لطائرة أمريكية فوق شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ثانيتين

أعلن الجيش الأمريكي أن القوات الجوية نفذت أول تحليق استطلاعي لها فوق شرق أوكرانيا يوم الاثنين الماضي لجمع المعلومات عن الوضع على الحدود الروسية – الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، روس وولفكيل، في حديث لشبكة “سي إن إن” أن طائرة استطلاع من طراز E-8C قامت بتحليق فوق المنطقة.

وأشار إلى أن التحليق نفذ بموافقة السلطات الأوكرانية، دون أن يكشف عن مسار الطائرة، لكنه أكد أن الطائرة لم تدخل أجواء منطقة دونباس التي تسيطر عليها القوات المناهضة لكييف.

وأوضح أن الطائرة قامت بجمع معلومات استطلاعية عن التحركات العسكرية على الأرض على جانبي الحدود دون أن تدخل “المنطقة المتنازع عليها” أو الأجواء الروسية، حيث تسمح معدات الطائرة بتغطية ما يصل إلى 20 ألف ميل مربع لرصد التحركات على الأرض والطائرات في الأجواء.

وأضاف المتحدث أن “الطائرات الأمريكية تنفذ عمليات روتينية في منطقة البحر الأسود دعما لمختلف المهام الاستطلاعية للولايات المتحدة وحلفائها”.

وكانت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن سحب 10 آلاف من العسكريين من ميادين التدريب في جنوب روسيا بعد مشاركتهم في التدريبات التي جرت في عدد من الأقاليم الجنوبية الروسية في ديسمبر.