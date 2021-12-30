من أخطر “أوميكرون” أو “دلتا” بحسب فاوتشي؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ دقيقتين

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن “جميع البيانات تشير إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا هو أقل خطورة من دلتا”.

وفي إحاطة من البيت الأبيض حول كوفيد-19، قال فاوتشي إن “الاستنتاج النهائي بشأن مستوى خطورة المتحور لدى الأطفال لم يتحدد بعد”، محذرا من أنه سيكون هناك المزيد من حالات الاستشفاء بين الأطفال بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وأضاف: “تجدر الإشارة إلى أن الأطفال يدخلون إلى المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد-19 وليس بسبب تعرضهم للإصابة، مما يعكس الدرجة العالية لانتشار العدوى بين الأطفال”، مجددا التحذير من أن “خطر الإصابة بالفيروس نتيجة أي متغير، هي أعلى بين الأفراد غير المطعمين.. لذلك على جميع البالغين والأطفال المؤهلين الحصول على اللقاح وأخذ الجرعة المعززة”.