العاهل السعودي يحث السلطات اللبنانية على إيقاف هيمنة “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2021 12:32 صباحًا

حث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السلطات اللبنانية إلى تغليب مصالح شعبها و”إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي”.

وقال الملك سلمان، في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حيث تحدث عن سياسات البلاد في الساحتين الخارجية والداخلية: “تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة”.

كما اعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن “مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق”.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره لـ”الأعمال الجليلة” لهذا المجلس.

وأضاف أن “بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية”.

وتابع: “باركنا إطلاق سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي.”.

وأردف قوله: “مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار”.

وأعرب عن شكره للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، كما توجه بالشكر للقوات السعودية في جميع القطاعات لا سيما المنتشرين على الحدود الجنوبية.