شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يؤكد لأوكرانيا دعم واشنطن الثابت لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "الدعم الثابت" من واشنطن لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وذلك خلال محادثات اليوم الأربعاء، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس "جدد الوزير بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وأضاف "ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى حل النزاع في شرق أوكرانيا بشكل سلمي والمحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) اتهما روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لغزوها ، ولكن موسكو نفت ذلك.