اخبار العالم

اعتباراً من الجمعة.. إجراءات جديدة في فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اعتباراً من الجمعة.. إجراءات جديدة في فرنسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات في شوارع باريس "إجباري"، اعتبارا من يوم الجمعة.
وأوضحت السلطات المحلية في بيان أن "عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو".

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة أوليفييه فيران للمشرعين إن فرنسا تشهد "تسونامي" لعدوى ، يغذيه متحورا "دلتا" و"أوميكرون".


يذكر أن ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا