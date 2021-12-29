الإعلام الرقمي العراقي يرصد نشاط لعناصر داعش على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)

أكد مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الأربعاء، ظهور نشاط لحسابات فردية مختلفة تابعة لأنصار تنظيم "داعش" الإرهابي على منصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه.

وقال المركز -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: إن "الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجئ بالتعليقات الداعشية الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات أو الحسابات التي نعت استشهاد الأبطال على أيدي التنظيم الإرهابي، حيث رصد الفريق حسابات إرهابية تعلق بكل حرية، لافتا إلى أن بعض الحسابات الداعشية هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح تنظيم داعش".

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار في ملاحقة والقضاء على تنظيم داعش، وذلك بعد أن بث التنظيم الإرهابي فيديو لعملية قتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني في العاصمة بغداد.