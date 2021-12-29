اليمن يتسلم 12.4 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

قالت منظمة الـ”يونيسف” إن أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال وصلت اليوم الأربعاء إلى اليمن، الذي يشهد حربا دامية منذ سبع سنوات تسببت في تدمير النظام الصحي.

وذكر مكتب “يونيسف” في بيان أن أكثر من عشرة ملايين طفل تحت سن العاشرة في البلاد، سيستفيدون من هذه اللقاحات المقدمة من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أواخر عام 2020 في بيان مشترك صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، و”يونيسف”، عن ظهور موجات تفش لشلل الأطفال في اليمن مجددا، بعد 14 عاما من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

ودمرت الحرب البنية التحتية للبلد الذي يعيش في فقر مدقع وانهيار اقتصادي تفاقم مع انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة، حيث يعتمد 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

كما أدت الحرب إلى إغلاق نصف عدد المرافق الطبية في البلاد، ما جعل آلاف السكان معرضين للأوبئة والأمراض.