شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ارتفاع حالات نقل الأطفال إلى المستشفى وسط زيادة حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي إن بلادها تشهد عددا أكبر من حالات نقل الأطفال إلى المستشفى، فيما تتفشى سلالة أوميكرون في البلاد، وفقا لما نقلت قناة "إم إس إن بي سي".

وذكرت والينسكي اليوم الأربعاء أنه: "لم يتم تطعيم معظم هؤلاء الأطفال. لذا فالرسالة: أجعلوا أطفالكم يحصلون على التطعيم"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدلت والينسكي بتصريحاتها وسط مخاوف من تسبب عودة الأطفال في الولايات المتحدة إلى المدارس الأسبوع المقبل بعد عطلة الأعياد في تفشي العدوى، التي بلغت مستويات قياسية بالفعل.

وأشارت والينسكي إلى أن شهر كانون أول/ ديسمبر وقت معتاد من العام لنقل الأطفال إلى المستشفى، وأضافت أن معظم الأطفال الذين تم نقلهم في حاجة إلى الرعاية الطبية لأسباب غير كوفيد- 19 والمصادفة أظهرت الفحوص إصابتهم بكورونا لدى دخولهم.

وأوضحت أن معظم الأطفال لا يحتاجون للعلاج في وحدات الرعاية المركزة.