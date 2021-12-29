انت الان تتابع خبر التعليم تعلن عدد المقبولين في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قبول ألفين وسبعمئة طالب ضمن المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.
وقالت التعليم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي أظهرت قبول (٢٧٠٠) طالب جرى تدقيق ملفاتهم في الجامعات والكليات الأهلية وتوزعوا على سبع وأربعين جامعة وكلية".
وفي الوقت الذي يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (CODE) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة غدا الخميس الموافق 2021/12/30، وفق البيان.
وفي الوقت الذي يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (CODE) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة غدا الخميس الموافق 2021/12/30، وفق البيان.