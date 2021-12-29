جرافات إسرائيل تهدم منزلا في القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدمت الجرافات الإسرائيلية أمس منزلا فلسطينيا في بلدة جبل المكبر، بمدينة القدس، وسرعان ما اندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وانتشرت في محيط منزل مواطن فلسطيني، قبل أن تشرع جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في هدم المنزل.



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