شكرا لقرائتكم خبر مقاتلات التحالف تدمر معسكرات بيحان الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏‫تعيش قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية حالات من الارتباك والتوجس وزادت حدة الانقسامات داخل أجنحة ميليشيات الحوثي العقائدية والسياسية والقبلية بعد نجاح التحالف العربي في اختراق الجماعة من الداخل وكشف تورط قيادات في حزب الله الإرهابي بقيادة المعارك في اليمن، ومصرع عدد من القيادات الحوثية والوفاة الغامضة للسفير الإيراني بصنعاء حسين إيرلو.

وفي السياق شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.. وفقا لوكالة «خبر»،

ودمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية أمس، بسلسلة غارات عنيفة آليات وعتادا عسكريا بمعسكر اللواء 19 الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي بمنطقة بيحان بمحافظة شبوة، واكد مصدر محلي أن غارات مقاتلات التحالف استهدفت أيضا آليات للميليشيات في جبهة الصفراء، كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر، وقد دمرت خلال الاستهداف.

وفيما يتعلق بهجوم ميليشيات الحوثي على مطار عتق بمحافظة شبوة أدانت وزارة النقل ما وصفته بالقصف الإجرامي على مطار عتق الدولي، وأعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها للقصف الذي استهدف المطار من قبل ميليشيات الحوثي.

وأدانت الوزارة في بيان القصف الإجرامي والإرهابي الغاشم الذي استهدف مساء أمس الأول مطار عتق الدولي بصاروخ باليستي، من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، والذي أدى إلى أضرار بالغة بالمطار، في حين أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في الحكومة الشرعية اليمنية في عدن «الهجوم والاستهداف الإرهابي الجبان الذي تعرض له مطار عتق، لافتة إلى أنه أدى إلى تلف بعض معدات المطار الفنية.

يذكر أنه منذ يومين، وصلت تعزيزات من القوات المشتركة إلى جبهات شبوة لتحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات على الأطراف الحدودية للمحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من مقاتلي الحوثي.

إلى ذلك أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح نحو 7 آلاف يمني في أقل من أسبوع، وذلك جراء تصاعد الأعمال القتالية في عدة محافظات يمنية، وأضافت في تقريرها الأسبوعي، «إنه بين 19-25 ديسمبر الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 1164 أسرة».

وارتفع عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري إلى 25 ألفا و591 أسرة يمثلون 153 ألف و546 فردا، إضافة إلى 4 آلاف و440 أسرة نزحت للمرة الثانية أو الثالثة، حسب بيانات المنظمة.

مشاهدات يمنية:







الإرياني: مقتل الطفل هزاع سلطان برصاص قناصة الحوثي جريمة ضد الإنسانية.



ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد الأطفال والزج بهم للمعارك وسط صمت المنظمات الحقوقية.



إصابة عشرات الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني.



النزوح خلال أسبوع واحد: