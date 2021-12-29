شكرا لقرائتكم خبر ولي عهد الكويت للحكومة الجديدة: واصلوا الإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ولي العهد أمس عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد».
وأضاف «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به».
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي محمد عبدالله المبارك الصباح أعلن الشهر الماضي صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية الخاصة بالأمير بصفة موقتة.
وشهدت فترات سابقة خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت في بعض الأحيان لتعطيل جلسات المجلس أو حتى استقالة الحكومة تفاديا لطرح الثقة بها بعد تقديم استجوابات ضد أعضائها.
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