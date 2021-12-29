شكرا لقرائتكم خبر الجيش السوداني: إعادة المخابرات هدفها وقف التخريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية «إن إعادة بعض الصلاحيات مؤخرا لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية».

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول «إن قرار إعادة الصلاحية هدفه وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها».

وأضاف «إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها»، موضحا أنها ليست تهديدا للحريات وحق التظاهر، وإنما لوضع حد للأيادي المخربة التي لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحولا ديمقراطيا حقيقيا».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مؤخرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.