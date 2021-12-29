16 قتيلا في معارك شرق الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 عسكريين كونغوليين و12 متمردا مصرعهم جراء معارك وقعت في المرتفعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في جنوب كيفو الميجور، ديودونيه كاسريكا، أن 4 جنود كونغوليين لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى 12 متمردا، خلال قتال عنيف وقع قرب ثلاثة مواقع للجيش في مرتفعات منطقة فيزي بجنوب كيفو بعد أن هاجمها المتمردون.



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