شكرا لقرائتكم خبر حزب الله يتهرب من انفجار البقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستغرب مصدر أمني في بيروت نفي الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن ما حصل يبدو أكبر مما يقال في ظل الطوق الأمني الميليشياوي الذي فرض على المنطقة.
وأكد سكان مناطق بالبقاع سماع دوي انفجار في جبال بلدة النبي شيت، شرق بعلبك، وصل صوته إلى قرى بعيدة عن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله يتهرب من انفجار البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.