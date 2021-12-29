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حزب الله يتهرب من انفجار البقاع

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفى حزب الله وقوع غارة جوية أو انفجار في أحد مواقعه العسكرية، في بلدة النبي شيت بالبقاع اللبناني، قرب الحدود السورية، وأشار إلى أن التفجير ناتج عن تفجير القوى الأمنية اللبنانية لـ «ذخائر قديمة»، في محاولة للتهرب من تحميل إسرائيل المسؤولية واستفزازها.

واستغرب مصدر أمني في بيروت نفي الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن ما حصل يبدو أكبر مما يقال في ظل الطوق الأمني الميليشياوي الذي فرض على المنطقة.

وأكد سكان مناطق بالبقاع سماع دوي انفجار في جبال بلدة النبي شيت، شرق بعلبك، وصل صوته إلى قرى بعيدة عن المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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