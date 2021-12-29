الوادي الجديد تكثف استعداداتها لموجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد مجددًا في جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسبًا لموجة الطقس السيئ وتوقعات سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق لمدة يومين.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار.