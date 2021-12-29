شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد اجتماعا بممثلى منظمة الصحة العالمية حول تشريعات مكافحة التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مشتركا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، حول تشريعات وجهود مكافحة انتشار التبغ ومنتجاته، وذلك في إطار سعي التنسيقية للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلية في صناعة السياسات وقضايا التنمية محلياً ودولياً.

تناول الاجتماع التطور التشريعي في جهود مكافحة التبغ، والوضع الحالي والفجوات التشريعية، خاصة في ظل انتشار منتجات جديدة للتبغ.

حضر الاجتماع من التنسيقية، كلا من، النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد قناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما حضر من ممثلي منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة فاطمة سليم العوا، مستشار مبادرة التحرر من التبغ بقسم الأمراض غير السارية المكتب الاقليمي للشرق الأوسط، والدكتور وائل صفوت، استتشاري باطنة ورئيس مؤسسة صحة مصر ومنسق تحالف الأمراض غير المعدية، والدكتورة أميرة هريدي، المستشار بمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وهبه السواحلي، مسئولة تقنية لمكافحة التبغ بمكتب منظمة الصحه العالميه في مصر.