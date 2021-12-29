شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تفتح ملف سوء معاملة بعض السفارات الأجنبية للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "المشاكل التي تواجه المصريين الراغبين في الحصول على التأشيرة من بعض السفارات والقنصليات والتي تتمثل في المعاملة غير اللائقة من جانب بعض الموظفين، الانتظار في طوابير أمام السفارات لعدة ساعات، والتشدد في الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرات، وهو ما يؤدي إلى توقف حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم" مشددة على ضرورة العمل على رفع شأن كرامة المواطنين المصريين بشكل عام.

وأًصدرت اللجنة برئاسة النائب كريم درويش مجموعة من التوجيهات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في ضرورة إرضاء المواطن المصري في المقام الأول.

وأوصت اللجنة أنه في حالة رفض أي سفارة لمنح المصريين للتأشيرات لابد أن تسترد قيمة تقديم طلب الحصول على التأشيرة، داعية لوضع حلول لطول فترة الانتظار في أخذ المواعيد بالسفارات والتي تصل بالشهور في بعض الأحيان، وضرورة العمل على حل جذري للحد من انتظار المواطنين المصريين في السفارات لفترات زمنية طويلة.

كما أوصت اللجنة حال حدوث أي تجاوزات بضرورة إخطار وزارة الخارجية والجهات المعنية للتواصل الرسمي مع السفارات الأجنبية بشأنها،